Roma, un giallo ogni due fischi: 5 ammoniti su 10 falli commessi

La Roma è caduta in casa sotto i colpi di un Belotti in forma smagliante. Una partita comunque “maschia”, come confermato dai numeri (10 falli a 21, 5 ammonizioni a 2), con l’arbitro Di Bello che ha punito severamente i giallorossi, ammonendone in media uno ogno due infrazioni commesse. Un’analisi che testimonia come il direttore di gara non si sia fatto scrupoli nel tirare fuori il cartellino giallo per evitare il troppo nervosismo. Forse però, ha ottenuto l’effetto contrario.