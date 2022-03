Roma, un calciatore risultato positivo al Covid. È in isolamento

Il club lo ha comunicato tramite una nota sul proprio sito e tramite un tweet. Non è stata svelata l'identità del positivo

La Roma, tramite un tweet pubblicato dal proprio account, ha ufficializzato che al termine di un nuovo giro di tamponi molecolari, un calciatore è risultato positivo al Covid. Il club giallorosso non ha però voluto comunicare di chi si tratta per motivi di privacy: "L’AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore, che ha completato il ciclo vaccinale, è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare". Proprio due giorni fa era risultata positiva Sabrina, la moglie di Veretout, che aveva deciso comunque di festeggiare il compleanno insieme al marito, amici e altri parenti.