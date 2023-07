Roma, un anno fa l’annuncio di Dybala: il ricordo del club

Esattamente un anno fa la Roma annunciava l'acquisto della 'Joya', il grande colpo della scorsa estate. 18 gol e 8 assist per l'argentino in questa prima stagione

Ci ricordiamo tutti quei giorni di ansia, attesa, di clessidre ed emoticon che apparivano compulsivamente sulla nostra home di Twitter. E ci ricordiamo perfettamente il 20 luglio di un anno fa, una di quelle date che resteranno sempre impresse nella memoria, anche recente, di ogni tifoso romanista. Perché è innegabile che l'arrivo di Mourinho il 4 maggio 2021 e quello di Dybala l'estate scorsa abbiano dato una spinta diversa al progetto e alle ambizioni della Roma, che con un tweet ha voluto ricordare la ricorrenza dell'acquisto dell'argentino. La 'Joya' in questi mesi si è ambientata subito ed è diventata un perno centrale della squadra. A dispetto delle malelingue, questo non potrà mai essere nè un problema nè un difetto, perché avere giocatori forti su cui appoggiarsi non è una mancanza, ma una qualità. Ci vuole merito ed impegno per arrivare a certi profili. La Roma è stata brava e fa bene a godersi il suo campione, che nell'ultima stagione tra campionato e coppe ha totalizzato uno score di 18 gol e 8 assist. Ora serve il rinnovo per eliminare la clausola da 12 milioni.