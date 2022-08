Roma, un anno di Abraham. L’inglese innamorato: “Casa mia” – FOTO

È passato un anno da quando Tammy Abraham è stato annunciato e presentato come nuovo calciatore della Roma. L'inglese è arrivato dal Chelsea come sostituto di Dzeko, ma soprattutto nuova speranza per il futuro giallorosso. Dopo qualche difficoltà fisiologica, il numero 9 ha cominciato a macinare gol e prestazioni fino a diventare un vero e proprio beniamino. E il legame è diventato ormai fortissimo, in primis da parte dello stesso Abraham, ormai romanista adottato. La società ha celebrato l'anniversario sui social e lui ha ringraziato nei commenti scrivendo due semplici parole ma dal significato enorme: "Casa mia".