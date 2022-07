Roma, ultimi due giorni per aderire all’Opa. No ad altre proroghe e rialzi di prezzo

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Roma ha reso noto che non ci saranno altre proroghe o rialzi di prezzo nell'ambito dell'Opa che scadrà il 22 luglio. Rimangono perciò solo due giorni per aderire all'offerta Pubblica d'acquisto voluta dai Friedkin per raggiungere il delisting (uscita dalla Borsa). "Romolus and Remus Investment LLC comunica ufficialmente che oggi e domani sono gli ultimi due giorni d’OPA. In particolare Romolus and Remus Investment LLC conferma che non ci saranno altre proroghe dei tempi d’OPA, che scadrà domani, venerdì 22 luglio e non ci saranno altri rialzi di prezzo, che non supererà 0.45 per azione". Se l'obiettivo non sarà raggiunto (mancano meno di 5,5 milioni di azioni che corrispondono allo 0.8% del capitale), la società cancellerà il programma Assist che prevede una serie di vantaggi per tutti gli azionisti che hanno aderito e, inoltre, ha deposito un piano B in Consob. La strategia prevede un nuovo aumento di capitale riservato con esclusione del diritto di opzione in combinazione con una fusione inversa della holding italiana dentro la quotata As Roma Spa. Per effetto della fusione “Romulus e Remus” deterrà più del 95% del capitale sociale.