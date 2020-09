Roma, ultima sera nella Capitale per Under e il turco incontra Djokovic – FOTO

Cengiz Under è pronto a salutare la Roma. Domani il volo per l’Inghilterra, le visite mediche e poi la firma sul contratto con il Leicester che lo prenderà in prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto a 24. Intanto, prima di salutare la Capitale, si concede qualche ora di svago incontrando Novak Djokovic. Il tennista è in città per gli Internazionali di tennis che lo vedranno protagonista in campo domani contro il serbo Krajinovic. Under, nel frattemp, ne ha approfittato per una foto con il numero uno ATP e per postare lo scatto sui social.