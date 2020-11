Roma, ufficiale: Providence rinnova fino al 2024 – COMUNICATO

Ancora un giovane rinnovo in casa giallorossa. Tramite il suo sito ufficiale la Roma ha infatti comunicato il prolungamento dell’accordo con Ruben Providence, talentuoso esterno d’attacco della Primavera di De Rossi. Il matrimonio tra i giallorossi e il francese arriverà fino al 2024, sulla stessa linea degli altri rinnovi degli ultimi giorni, quelli di Zalewski, Ndiaye e Ciervo. Questa la nota del club: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Ruben Providence ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. L’attaccante, nato in Fancia a Lagny-Sur-Marne il 7 luglio del 2001, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nell’estate del 2019. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 2 reti nel campionato Primavera“.