Roma, ufficiale lo stop di Cristante: distacco del tendine dell’adduttore destro

Altra brutta notizia in casa Roma. Bryan Cristante, come riportato dal sito ufficiale dell’AS Roma, ha svolto gli esami strumentali in mattinata, che hanno evidenziato un distacco del tendine dell’adduttore destro. Nelle prossime ore verrà decisa la terapia che possa garantire il miglior recupero del calciatore. Il centrocampista azzurro rischia uno stop di tre mesi. Fonseca quindi, perde un’altra pedina fondamentale del proprio centrocampo dopo gli infortuni di Diawara e Pellegrini.