Roma, ufficiale l’addio di Vergine. Pinto: “Grazie per le energie spese e l’impegno”

Ufficiale l'addio di Vincenzo Vergine. L'ex responsabile del settore giovanile saluta Trigoria ed è pronto a firmare il nuovo contratto con il Milan. Questo il comunicato del club e le parole di Tiago Pinto: L’AS Roma informa di aver risolto consensualmente il contratto che legava Vincenzo Vergine al Club. “A nome della Società ringrazio Vincenzo per le energie e l’impegno profusi in queste stagioni, durante le quali abbiamo condiviso idee e progetti finalizzati alla crescita del Settore Giovanile del Club. Nel salutarlo gli rivolgo i nostri auguri per le prossime sfide professionali che lo attendono”, ha affermato il General Manager dell’Area Sportiva dell’AS Roma, Tiago Pinto. Queste le parole di Vergine: “Desidero ringraziare la famiglia Friedkin e il direttore Tiago Pinto per l’opportunità che mi è stata data in questi anni. Considero un privilegio aver fatto parte della famiglia giallorossa e aver potuto offrire il mio contributo per un Settore Giovanile che vanta una storia gloriosa. Porterò sempre nel cuore l’AS Roma e tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso”.