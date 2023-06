Roma, ufficiale l’acquisto di Ndicka: “Convinto dal progetto del club”

Evan Ndicka è ufficialmente un calciatore giallorosso. Il difensore è atterrato a Ciampino settimana scorsa, ma l'annuncio era slittato. Il club ha comunicato ora il suo acquisto, queste sono le sue prime parole da calciatore della Roma: “Il progetto che mi è stato illustrato, assieme alla storia e al prestigio di questo Club, mi ha spinto a venire a Roma, una città fantastica che ama e vive di calcio: non vedo l’ora di scendere in campo all’Olimpico davanti ai miei nuovi tifosi e di poter dare il mio contributo per il raggiungimento dei nostri obiettivi”. Tiago Pinto, ha commenta il suo arrivo: “Nonostante la giovane età Evan ha già maturato un’esperienza importante, in uno dei campionati di maggior prestigio e con un titolo europeo conseguito da protagonista. Era un calciatore particolarmente ambito a livello internazionale e siamo davvero felici che abbia scelto di vestire la maglia della Roma”. L'ivoriano ha scelto il numero 5.