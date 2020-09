Roma, ufficiale l’acquisto di Louakima dal Paris Saint Germain – FOTO

Il giovane terzino destro Corentin Louakima è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il francese, classe 2003, è arrivato in giallorosso dal Paris Saint Germain, dopo gli anni di crescita all’interno del vivaio del club francese. Louakima ha firmato un triennale e sarà inserito nella squadra dell’Under 18. “Benvenuto nella nostra squadra Under 18 a Corentin Yanis Louakima, terzino destro francese cresciuto nel vivaio del Paris Saint-Germain”, ha commentato su proprio account Twitter ufficiale la società.

Il giovane difensore si ispira a Serge Aurier, come da lui stesso dichiarato qualche tempo fa: “Gioca nella mia stessa posizione ed è completo, sa difendere e attaccare. Io, ho bisogno di migliorare la qualità e sapere come controllare meglio il mio avversario. Sogno una carriera da professionista, certo, ma sto anche pensando di prendere il diploma di maturità”. Su Louakima è stata battuta la concorrenza dell’Inter.