Roma, ufficiale l’acquisto di Huijsen: indosserà la maglia numero 3

Dean Huijsen è un nuovo giocatore della Roma. Dopo il suo arrivo a Fiumicino e lo scambio di documenti ufficializzato dalla Lega, anche il club giallorosso ha finalmente presentato il difensore che già da domani sarà a disposizione di Mourinho: "Sono rimasto sin da subito impressionato dall’accoglienza che ho ricevuto". Queste le prime parole di Huijsen che ha poi proseguito: "Per me non è stato difficile scegliere la Roma: arrivo in una grande società, con un grande allenatore e tanti campioni con cui avrò il privilegio di condividere lo spogliatoio. Spero che insieme riusciremo a centrare i nostri obiettivi”. Anche Tiago Pinto, general manager uscente, ha voluto spiegare i motivi che hanno spinto il club ad acquistare l'olandese classe 2005: "Nonostante la giovane età riteniamo che Huijsen possa offrire sin da subito il suo contributo in questa seconda parte della stagione: grazie alle qualità dei nostri ragazzi sono certo che il suo processo di inserimento nello spogliatoio sarà molto rapido e che Dean saprà a sua volta integrarsi velocemente nel nuovo contesto”.