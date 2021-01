Ufficiale il ritorno di El Shaarawy: “La Roma ti resta nel cuore, non vedo l’ora di lottare per la maglia”

Finalmente è ufficiale: Stephan El Shaarawy è di nuovo un giocatore della Roma. Un anno e mezzo dopo l’addio, che è stato quindi solo un arrivederci, con direzione Shanghai e a cinque anni dalla prima volta nella capitale, il Faraone veste di nuovo la maglia giallorossa. Ieri le visite mediche a Villa Stuart dopo i giorni di isolamento per il Covid, oggi la firma e gli annunci con Tiago Pinto, tornato ieri sera da Milano.

Questo il comunicato della Roma:

“L’AS Roma è lieta di annunciare il ritorno di Stephan El Shaarawy nel Club. L’attaccante vestirà nuovamente la maglia giallorossa, dopo l’esperienza che lo ha visto protagonista nella Capitale tra il 2016 e il 2019.

‘Quando arrivai a Roma la prima volta mi resi conto che questa città e questo Club impiegano davvero poco tempo a entrarti dentro. Andandomene ho capito che ti restano nel cuore per sempre’, ha dichiarato l’attaccante. ‘Ora non vedo l’ora di tornare a lottare per questa maglia’.

El Shaarawy, reduce dall’esperienza in Cina con lo Shanghai Shenhua, vanta 139 presenze e 40 gol raccolti nella sua prima avventura in giallorosso.

‘Tutti conoscono le qualità di El Shaarawy, ma in pochi sanno quanto sia stato forte il suo desiderio di tornare a lottare per la maglia giallorossa: la sua volontà e la sua adesione al nostro progetto hanno fatto la differenza e oggi siamo felici di poterlo accogliere a Roma’, ha commentato il General Manager dell’area sportiva del Club Tiago Pinto.

El Shaarawy torna dunque a essere un calciatore della Roma esattamente 5 anni dopo il suo primo gol in giallorosso, segnato nella sua gara d’esordio contro il Frosinone allo Stadio Olimpico“.

EL SHAARAWY SU INSTAGRAM

Il Faraone ha dedicato un post su Instagram alla sua nuova-vecchia squadra: “Me sei mancata”, ha scritto ricordando le sue parole (“Non sarà un addio”) al momento della cessione allo Shanghai Shenhua.