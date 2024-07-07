Luigi Cherubini ha rinnovato il contratto con la Roma. Il giocatore della Primavera a gennaio era stato ad un passo dalla Juventus poi l'infortuni ha bloccato la trattativa e ora ha deciso di rimanere in giallorosso. A dare l'annuncio è stato il club su X scrivendo: "Ancora insieme". Il classe 2004 ha firmato il prolungamento fino al 2027 e farà il ritiro con la prima squadra. Oggi ha risposto presente al raduno a Trigoria e Daniele De Rossi potrà studiarlo da vicino in queste settimane. Cherubini è considerato uno dei migliori talenti delle giovanili giallorosse e potrebbe diventare importante per DDR.

Ancora insieme! 🟡🔴



🤝 Luigi Cherubini ha rinnovato il proprio contratto con l’#ASRoma



Congratulazioni 👏 pic.twitter.com/HyHgsEcV4C — AS Roma (@OfficialASRoma) July 7, 2024