Roma, ufficiale il rinnovo di Cassano: contratto fino al 30 giugno 2026

L'attaccante classe 2003 della Primavera di Guidi rimarrà in giallorosso per altre 3 stagioni. Ufficializzato il rinnovo del contratto

La Roma continua a lavorare sul settore giovanile. Tramite i propri account social, la società giallorossa ha ufficializzato il rinnovo di Claudio Cassano, attaccante della Primavera di Federico Guidi. Il classe 2003 rimarrà in giallorosso fino al 30 giugno 2026. Convocato da Mourinho per il match di Europa League contro il Betis, Cassano in questa stagione ha realizzato 9 gol in 15 partite tra campionato e Coppa Italia Primavera.