Roma, ufficiale Carles Perez: “Convinto da Fonseca. Non vedo l’ora di cominciare” – FOTO

Carlos Perez è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Come riporta con un comunicato il club: l’esterno spagnolo arriva dal Barcellona a titolo temporaneo, a fronte di un corrispettivo pari a un milione di euro.

L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 11 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive e il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 4,5 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024.

Queste le prime parole in giallorosso di Carles Perez durante il Match Preview:

Le sensazioni?

Le sensazioni sono molto positive. So che lascio un club importante come il Barcellona. Però arrivo in un altro grande club come la Roma. Sono contento di essere qui, ho molta voglia di cominciare. Ho già parlato con l’allenatore e conosciuto i compagni. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi.

L’allenatore?

Le sue parole mi hanno convinto e ho preso la decisione. L’ho visto e mi ha detto che mi spiegherà il gioco della squadra e quello che vuole da me.

Che cosa ti aspetti?

Come sempre, mi aspetto di migliorare come giocatore. Penso di poterlo fare qui, per questo ho scelto di venire. Sia per il blasone del club sia per il mio modo di giocare. La verità è che ho molta voglia di giocare.

I tifosi?

Quello che mi affascina molto è l’intensità delle partite, e anche il modo in cui la gente vive il calcio. In Spagna anche si vive il calcio, ma qui in modo diverso. Non vedo l’ora di giocare all’Olimpico e sentire il calore dei tifosi. Come ho detto, mi affascinano anche le difese italiane che dicano siano le più difficili da affrontare. Poterle affrontare mi stimola molto. Poi ovviamente voglio aiutare la squadra facendo gol e fornendo assist.

Che tipo di giocatore sei?

Sono un giocatore veloce, in grado di segnare molti gol. Mi piace giocare all’interno e sull’esterno, mi piacciono gli uno contro uno. Sono versatile, gioco come punta, sulla fascia sinistra e su quella destra. Veramente preferisco sulla destra, che è il mio ruolo naturale e che mi piace di più. Comunque mi piace svariare e fermi trovare sempre aperto, dialogare con i compagni e soprattutto finalizzare.

Il tuo passato?

Gli ultimi sei mesi sono stati i migliori della mia vita per quello che ho vissuto dal punto di vista delle emozioni. Ricordare il mio esordio in Champions League mi rende felice, ancora di più ricordare il gol a San Siro. Il Barcellona però è il passato, sono concentrato sulla Roma: ho voglia di iniziare e aiutare la squadra.

Carles Perez, 21 anni, si è formato nel settore giovanile blaugrana e a maggio dello scorso anno ha fatto il suo esordio in Prima Squadra. Nella stagione in corso ha collezionato undici presenze e segnato due gol, uno dei quali in Champions League, a San Siro contro l’Inter.

“Siamo davvero soddisfatti per l’arrivo di Perez a Roma”, ha dichiarato il CEO Guido Fienga. “Carles si è formato in uno dei settori giovanili migliori d’Europa e ha giocato finora in una squadra ricca di talenti come il Barcellona. Ci auguriamo possa ritagliarsi da subito un ruolo di rilievo nella nostra rosa”.

Anche sui social, l’ultimo acquisto spagnolo ha voluto ringraziare la famiglia blaugrana per la sua esperienza con la maglia che lo ha cresciuto: “Cara famiglia Culé: è giunto il momento di mettere fine a più di 7 anni nel club che è stato, è e sarà la mia casa. Posso solo ringraziare tutte le persone che hanno accompagnato il mio percorso in tutti questi anni nella Masia, nel Barcellona B e nel Barcellona. Grazie mille per avermi permesso di vivere momenti indimenticabili e per avermi insegnato a vivere il calcio con rispetto, impegno, umiltà, lavoro di squadra e ambizione, valori che questo club ci infonde fin dall’infanzia e che porterò con me ovunque io vada. Voglio ringraziare tutti i tifosi, per l’incredibile supporto e l’amore che mi hanno mostrato in ogni momento. Grazie a tutti dal profondo del mio cuore!”.