Roma-Udinese, Zaniolo riposa in vista del derby: Mou gioca la carta Perez

In campionato il catalano ha giocato da titolare solo con la Salernitana mentre in Conference con il CSKA Sofia. Con i bianconeri Mou gli concede una chance

Stasera la Roma scende in campo contro l'Udinese per provare a riportare a casa i 3 punti dopo la sconfitta di Verona ma un occhio sarà rivolto inevitabilmente al derby di domenica. Per questo Mourinho farà riposare Zaniolo e così dal primo minuto ci sarà Carles Perez . Il portoghese non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il catalano. L'ex Barça dopo la gestione Fonseca sembrava con la valigia in mano ma il cambio in panchina ha rimescolato le carte. E così con il rientro di Nicolò Zaniolo , Perez è diventata la prima riserva, il jolly da giocare per permettere al numero 22 giallorosso di rifiatare quando necessario.

Carles Perez in campionato è sempre partito dalla panchina ad eccezione della partita contro la Salernitana, quando Nicolò Zaniolo era assente per squalifica. In quell'occasione ha anche realizzato un assist per la prima rete in giallorosso di Abraham. In Conference League ha giocato dal 1' solamente contro il CSKA Sofia. Nelle restanti 5 partite stagionali è sempre entrato in campo nell'ultima frazione del secondo tempo. In totale in Serie A ha collezionato 123', mentre in coppa 116'. In questo momento in cui Zaniolo non è ancora al 100%, José Mourinho sta dando spesso spazio allo spagnolo. Quando entra è sempre propositivo e prova il tiro dalla distanza, anche se ancora non è riuscito a trovare la prima rete stagionale.