Roma-Udinese, visita speciale per Mou: c’è Julio César

I due ex nerazzurri, si sono riabbracciati al termine del match vittorioso contro l'Udinese. Lo scatto, postato dal tecnico portoghese su Instagram

Nel post partita dello stadio Olimpico, dopo la vittoria per 3-0 contro l'Udinese, Jose Mourinho ha avuto la possibilità di riabbracciare il suo storico portiere ai tempi dell'Inter, Júlio César. Come dimostrato dallo scatto social, postato dallo stesso tecnico portoghese, i due si sono incontrati negli spogliatoi con tanto di saluto, ovviamente nella loro lingua: "Juliāo goleirāo de visita". È inevitabile il pensiero allo storico triplete vinto nel 2010 con i nerazzurri, dove il portiere brasiliano è stato tra gli indiscussi protagonisti. L'ex numero uno dell'Inter, presente per assistere alla gara tra Roma e Udinese, ha potuto ammirare anche la grande prestazione del "collega" Rui Patricio tra i pali, autore anche di una splendida parata sul calcio di rigore di Pereyra.