Roma-Udinese, Villar e Bove in tribuna

Torna a disposizione Reynolds dopo l'esclusione di Verona

All'Olimpico va in scena il posticipo della quinta giornata di Serie A tra Roma e Udinese. I giallorossi vogliono riprendere a correre dopo la sconfitta nell'ultima uscita contro il Verona, per questo Mourinho non fa sconti e schiera l'undici ideale. Restano in tribuna Gonzalo Villar e Edoardo Bove, torna invece in panchina Bryan Reynolds dopo l'esclusione del Bentegodi.