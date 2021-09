Roma-Udinese, rosso per Pellegrini: salterà il derby

Al 90' l'arbitro estrae il secondo giallo per il capitano dei giallorossi che di conseguenza salterà la stracittadina di domenica

La doccia fredda è arrivata al 90'. Dopo un contrasto aereo Rapuano sventola il secondo giallo in faccia a Pellegrini, colpevole secondo il direttore di gara di avere alzato troppo il gomito. Il capitano salterà il derby. Una tegola incredibile per Mourinho e i suoi che in vista della Lazio perdono il loro uomo più in forma. Il primo giallo era arrivato per un fallo tattico speso per fermare sul nascere un contropiede bianconero al 56'.