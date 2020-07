Roma-Udinese, out Mancini per gastroenterite. Assente anche Jesus per un problema all’anca

Fonseca perde due difensori in vista della gara di stasera contro l’Udinese. Dalla lista dei convocati, oltre agli squalificati Pellegrini e Veretout, e agli infortunati Pau Lopez e Zaniolo, mancano anche Gianluca Mancini e Juan Jesus. L’ex Atalanta sarà assente a causa di una grastroenterite e salgono dunque le quotazioni di Ibanez per una maglia da titolare al fianco di Smalling. Piccolo problema anche per Jesus che nella rifinitura di ieri ha accusato un dolore all’anca sinistra e per precauzione rimarrà a casa.