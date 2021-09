Roma-Udinese, oltre 26 mila biglietti venduti. Sold out giallorosso al derby

La vendita dei biglietti continua ad andare a gonfie vele. Per Roma-Udinese saranno più di 26.000 a sostenere i giallorossi. Per quanto riguarda il derby la vendita libera dei tagliandi è stata presa d’assalto e si è registrato il sold...

La vendita dei biglietti continua ad andare a gonfie vele. Per Roma-Udinese saranno più di 26.000 a sostenere i giallorossi. Per quanto riguarda il derby la vendita libera dei tagliandi è stata presa d'assalto e si è registrato il sold out dei biglietti a disposizione dei giallorossi, pronti a dare battaglia in curva. Testimonianze di una passione sconfinata che non è stata scalfita nemmeno dalla prima sconfitta stagionale rimediata a Verona.