Roma-Udinese, nuovo striscione contro Pallotta: “Le vite giallorosse contano” – FOTO

Torna il campionato, ma non si placano i malumori della tifoseria della Roma. A pochi minuti dal calcio d’inizio del match tra i giallorossi e l’Udinese, il gruppo dei Fedayn ha esposto un nuovo striscione di protesta contro James Pallotta. “Yellow-red lives matter. Pallotta go home!”, il messaggio dei sostenitori romanisti a piazza Mancini, nei pressi dello Stadio Olimpico. “Le vite giallorosse contano, Pallotta vai a casa”: Un messaggio che, almeno nella forma, prende spunto dallo slogan che in queste ultime settimane è stato un vero e proprio inno, quel ‘Black Lives Matter’ che ha fatto seguito all’uccisione di George Floyd. Il malumore dei tifosi della Roma, che ribadisce il concetto con i tanti striscioni esposti già nei giorni scorsi sotto la sede del club e in giro per la città, continua a prendere corpo dopo l’ennesimo risultato negativo, il ko a San Siro contro il Milan che ha allontanato – forse definitivamente – le speranze Champions.