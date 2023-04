Roma-Udinese, le probabili formazioni di Mourinho e Sottil

Dopo l'impegno in Europa, i giallorossi hanno subito la possibilità di rifarsi in casa Con un attacco da inventare, le possibili scelte di Mou e Sottil

Dopo la sconfitta in Europa League contro il Feyenoord, la Roma si butta a capofitto nel campionato, nel tentativo di conservare il terzo posto in classifica, conquistato la settimana scorsa a Torino. L'avversario di turno è l'Udinesedi Sottil, squadra che, sebbene nelle ultime dieci gare abbia ottenuto solo due vittorie, è un cliente sempre ostico da affrontare, soprattutto se nel bel mezzo di due sfide europee. La squadra di Mourinho è uscita con le ossa rotte dal De Kuip, in attacco saranno fuori sia Abraham che Dybala. Con l'assenza anche di Solbakken, scalpita dal primo minuto Belotti. A centrocampo Wijnaldum dovrebbe ritrovare il posto da titolare, mentre in difesa occhio a Llorente. Possibile nuova chance per Pellegrini.