Roma-Udinese, le formazioni ufficiali di Mourinho e Gotti

C'è Zaniolo dal 1', in campo anche Ibanez: panchina per Carles Perez e Smalling

Alle 20:45 la Roma scenderà in campo all'Olimpico per affrontare l'Udinese nella quinta giornata di campionato. Mourinho, che ieri in conferenza stampa ha predicato calma, non fa turnover a tre giorni dal derby: c'è Ibanez accanto a Mancini con Karsdorp e Calafiori esterni. In mezzo al campo Veretout e Cristante, con Zaniolo (era dato in panchina alla vigilia), Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle di Abraham. Gotti invece non mette a riposo Deulofeu e Pussetto, Pereyra confermatissimo in mezzo al campo con Molina esterno.