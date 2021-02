Roma-Udinese, le formazioni ufficiali di Fonseca e Gotti

Tutto pronto per la partita tra Roma e Udinese, valida per la ventiduesima giornata di campionato e in programma allo stadio Olimpico alle ore 12.30. I giallorossi di Paulo Fonseca, reduci dalla sconfitta contro la Juventus, si presentano con Pau Lopez tra i pali, ancora preferito a Mirante, e la linea difensiva composta da Mancini, Cristante e Ibanez. Non c’è Kumbulla, out per un problema muscolare. Sulle fasce Karsdorp e Spinazzola, al centro Villar e Veretout. In attacco, Pellegrini e Mkhitaryan supportano l’unica punta Borja Mayoral. Dzeko parte ancora dalla panchina, così come il rientrante Pedro e il nuovo acquisto El Shaarawy. Oltre agli infortunati Kumbulla, Smalling e Zaniolo, out pure Calafiori e Reynolds.

Nell’Udinese Gotti, nonostante l’indisponibilità dell’argentino Pereyra, conferma il classico 3-5-2. Davanti a Musso, ci sono Bonifazi, Nuytinck e Samir. Sulle corsie esterne Stryger Larsen e Zeegelaar, in mediana de Paul e Walace agiscono ai fianchi di Arslan. Il tandem offensivo è quello formato dagli spagnoli Llorente e Deulofeu.

La Roma vuole riscattare la sconfitta di Torino contro la Juventus e ottenere i tre punti per salire al terzo posto nella classifica della Serie A, scavalcando proprio la formazione di Pirlo, stoppata ieri a Napoli. Gli ospiti vogliono invece dare seguito ai quattro risultati utili di fila ottenuti a partire dal pareggio con l’Atalanta: successivamente è arrivato un altro pari, con l’Inter, e due vittorie contro Spezia e Verona.

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Udinese:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. Allenatore: Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, de Paul, Arslan, Walace, Zeegelaar; Llorente, Deulofeu. Allenatore: Gotti.