Roma-Udinese, UFFICIALE: out Dzeko, gioca Kalinic. Under e Perotti dal 1′ – LIVE

Dopo la deludente sconfitta di San Siro, la Roma tenta il riscatto contro l’Udinese di Luca Gotti. Sfida delicata quella dell’Olimpico, con i giallorossi che in virtù dei tanti passi falsi del 2020 si trovano ora a difendere la quinta posizione dagli assalti di Napoli e Milan, piuttosto che rincorrere la zona Champions League. Situazione spinosa anche per gli ospiti, soltanto a +3 dal terzultimo posto occupato dal Lecce. Privo degli squalificati Veretout e Pellegrini, Paulo Fonseca sceglie Diawara, e non Villar, in mediana con Cristante; in difesa rientrano Peres, Kolarov e Fazio, con quest’ultimo titolare per l’assenza di Mancini, out per una gastroenterite. Terza partita consecutiva da titolare per Smalling. La trequarti è quella formata, a sorpresa, da Carles Perez, Perotti e Under. Davanti turno di riposo per Dzeko, gioca Kalinic.

FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Carles Perez, Perotti, Under; Kalinic.

A disposizione: Cardinali, Fuzato, Ibanez, Zappacosta, Spinazzola, Santon, Villar, Kluivert, Pastore, Mkhitaryan, Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, De Maio; Stryger Larsen, Walace, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Okaka, Lasagna.

A disposizione: Nicolas, Perisan, Samir, Troost-Ekong, ter Avest, Mazzolo, Fofana, Sema, Ballarini, Palumbo, Nestorovski, Teodorczyk.

Allenatore: Luca Gotti.

Arbitro: Guida

Assistenti: Manganelli – Villa

IV Uomo: Dionisi

Var: Di Paolo

Avar: De Meo

LIVE PREPARTITA

Ore 21.09 – Entrano in campo i giallorossi per il riscaldamento.

Ore 20.57 – In campo i portieri della Roma. Il titolare di stasera è Mirante. Ecco le scelte ufficiali di Fonseca.