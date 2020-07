Roma-Udinese, i convocati di Fonseca: torna Santon. Out Mancini

Obiettivo ripartire per la Roma dopo il passo falso contro il Milan. I giallorossi chiuderanno la 29^ giornata sapendo il risultato di Napoli-Atalanta, due squadre in lotta per le posizioni europee della prossima stagione. Fonseca dirama anche la lista dei convocati e tra questi non figura ancora Zaniolo nonostante si parlasse di una chiamata simbolica nel giorno del suo compleanno. Assente Pau Lopez, non al meglio dopo la micro frattura del polso sinistro. Mancano Veretout e Pellegrini per squalifica. Out anche Mancini, mentre torna Santon dopo le esclusioni per scelta tecnica delle ultime giornate. Di seguito l’elenco completo:

Cardinali

Fuzato

Mirante

Zappacosta

Smalling

Kolarov

Santon

Fazio

Bruno Peres

Spinazzola

Ibanez

Cristante

Perotti

Villar

Pastore

Diawara

Mkhitaryan

Under

Kalinic

Carles Perez

Kluivert