Roma-Udinese, i convocati di Fonseca: out Kumbulla. Ci sono Pedro ed El Shaarawy

Sono 23 i calciatori convocati dall’allenatore della Roma Paulo Fonseca per la partita di domani contro l’Udinese. Rispetto alla lista presentata per la sfida con la Juventus, ci sono Pellegrini, Pedro ed El Shaarawy oltre al ritorno di Federico Fazio. Sempre out Zaniolo e Smalling, a cui si aggiungono l’infortunato Kumbulla e Calafiori. In compenso torna dopo un anno e mezzo El Shaarawy mentre resta fuori l’altro acquisto Reynolds. Questo l’elenco:

Portieri : Lopez, Fuzato, Mirante

: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori : Karsdorp, Ibanez, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola

: Karsdorp, Ibanez, Santon, Fazio, Mancini, Peres, Spinazzola Centrocampisti : Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore

: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Mkhitaryan, Pastore Attaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez, El Shaarawy