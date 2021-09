Roma-Udinese, Gotti: “Andiamo all’Olimpico per giocarcela”

"Sapevamo che ci sarebbe stato un ciclo di partite complicate, dobbiamo trovare la forza di cogliere tutti gli aspetti migliorativi e tenere la testa alta"

Prima sconfitta in campionato per l'Udinese che nel posticipo di ieri sera è stata battuta per 4-0 dal Napoli. I friulani saranno i prossimi avversari della Roma nella quinta giornata di Serie A giovedì alle 20:45 all'Olimpico. Il tecnico dei bianconeri Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Udinese Tv riguardo la sfida contro i giallorossi: "Roma? Sapevamo che ci sarebbe stato un ciclo di partite complicate. Tra due giorni abbiamo la Roma e due giorni dopo ancora la Fiorentina, dobbiamo trovare la forza di cogliere tutti gli aspetti migliorativi e tenere la testa alta. Siamo alla quarta di campionato, andiamo all'Olimpico a giocarcela al massimo delle nostre capacità".