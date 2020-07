Roma-Udinese, Dzeko non al meglio: Fonseca pensa a Kalinic dall’inizio

Edin Dzeko per Fonseca è imprescindibile, ma nonostante questo anche lui non può giocare tutte le partite da titolare da qui alla fine della stagione. Se il tecnico portoghese dovesse decidere per un turno di riposo, stasera contro l’Udinese alle 21.45 allo stadio Olimpico nella Roma potrebbe esserci Nikola Kalinic. Difficile rinunciare all’attaccante da 104 gol in giallorosso, ma nella rifinitura di stamattina Dzeko non è sembrato brillantissimo e così Fonseca opterebbe così per un match di stop. Il bosniaco, che è anche diffidato, arriva da due partite da titolare contro Sampdoria e Milan e domenica c’è la sfida contro il Napoli al San Paolo.

Kalinic è partito titolare in campionato solamente due volte contro Sampdoria e Cagliari (più una in Europa League contro il Wolfsberger e le due di Coppa Italia contro Parma e Juventus). Sempre fuori casa, quindi. Proprio nell’ultima trasferta alla Sardegna Arena prima del lockdown erano arrivati anche i primi due gol in maglia giallorossa. Se stasera dovesse partire dal primo minuto, sarebbe la prima volta all’Olimpico.