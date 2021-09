Roma-Udinese, Curva Nord a 10 euro per studenti Under 25

Sono già 26.000 i biglietti venduti per il match con i friulani, il sold out si raggiungerà a quota 30.000 per via delle limitazioni dovute al Covid

Nuovo incentivo in casa Roma per riempire lo stadio Olimpico in vista di Roma-Udinese di domani (ore 20.45). Il club ha messo in vendita il settore Curva Nord a soli 10 euro, un’offerta a cui potranno aderire solo gli studenti under 25 che vanno a scuola o stanno frequentando un corso universitario. Un modo per venire incontro ai più giovani, ma allo stesso tempo riempire l’Olimpico in una partita determinante in vista del derby contro la Lazio di domenica. Vincere contro i friulani, infatti, darebbe una carica emotiva alla squadra da sfruttare nella stracittadina. Sono già 26.000 i biglietti venduti per il match con l’Udinese, il sold out si raggiungerà a quota 30.000 per via delle limitazioni dovute al Covid, la promozione studenti potrebbe dare una spinta non indifferente.