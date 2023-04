Roma-Udinese, arbitra Giua. Al Var “il signor Banti di Livorno”

La Lega Serie A tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la 30esima giornata di campionato. Roma-Udinese è stata affidata ad Antonio Giua (due vittorie nei precedenti con la Roma) della sezione di Olbia assistito da Preti e Lombardo. Il quarto uomo sarà invece Sacchi. Al Var Luca Banti che in passato ha avuto qualche scontro con José Mourinho. In un Fiorentina-Roma del maggio del 2022, la formazione viola era passata in vantaggio grazie ad un rigore segnato e conquistato da Nico Gonzalez per fallo "dubbio" di Karsdorp assegnato dopo revisione al Var. Nel post partita era arrivata la stoccata dello Special One, non contento di quella decisione arbitrale: "Vorrei sentire la spiegazione dell’arbitro Banti di Livorno, che non è lontano da Firenze: ho visto le immagini, quello di Karsdorp è un tocco e non un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato il rigore, non era un’azione da Var, il signor Banti non doveva intervenire".