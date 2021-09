Roma-Udinese, alle 12 parte la prevendita per gli abbonati 2019/20

Dopo la vittoria in extremis con i neroverdi c'è tanto entusiasmo tra i tifosi, soprattutto dopo la corsa sfrenata di José Mourinho sotto la Curva Sud, da vero giallorosso

Dopo il sold out contro il Sassuolo e gli oltre 20.000 biglietti già staccati per il CSKA Sofia di giovedì, oggi alle 12:00 parte la prevendita per Roma-Udinese. Gli abbonati Serie A 2019-20 potranno acquistare per primi i titoli di accesso per la terza gara casalinga di campionato. Dopo la vittoria in extremis con i neroverdi c'è tanto entusiasmo tra i tifosi, soprattutto dopo la corsa sfrenata di José Mourinho sotto la Curva Sud, da vero giallorosso. Sta tornando la passione.