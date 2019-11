Roma U15, il giovane Muratori si rompe il crociato. Pellegrini va a trovarlo in clinica – FOTO

La maledizione del crociato a Trigoria non risparmia neanche i giovani del settore giovanile. L’ultimo a incappare nell’infortunio più temuto è Alessio Muratori, difensore classe 2004 che fa parte della squadra under 15. Il giovane, operato oggi a Villa Stuart, ha potuto sorridere grazie a Lorenzo Pellegrini, che gli ha fatto visita in clinica. Il centrocampista della Roma è invece arrivato quasi al termine della sua fase di recupero, dopo la rottura del piede che lo tiene lontano dal campo dal 29 settembre.