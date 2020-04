Roma Tv trasmette il 3-0 al Barcellona: ecco gli orari in cui rivedere l’impresa giallorossa

Esattamente due anni fa la Roma affrontava il Barcellona nei quarti di finale della Champions League. Era il 10 aprile del 2018 e tutti i favori del pronostico erano per la squadra di Valverde che nella gara d’andata aveva vinto per 4-1. La squadra giallorossa, invece, mette in piedi una prestazione che rimarrà nella storia battendo i blaugrana 3-0 grazie alle reti di Dzeko, De Rossi e Manolas. Impresa compiuta e semifinali conquistate. Oggi, invece, sarà possibile rivivere il match su Roma Tv (canale 213 di Sky) in tre fasce orarie 14, 21 e 2.10.