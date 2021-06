Roma tv chiude: non sarà più disponibile su Sky. Nasce il nuovo digital hub

A partire dal 1 luglio il canale non sarà più raggiungibile sulla piattaforma televisiva. La redazione si sposterà sul web, dove la Roma ha creato un nuovo portale digitale

Dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, arriva l'ufficialità: Roma Tv chiude i battenti. Da domani 1 luglio 2021 il canale non sarà infatti più raggiungibile su Sky, come era stato anticipato agli utenti da un messaggio della piattaforma. La redazione non verrà chiusa, ma si sposterà interamente sul web, dove la Roma ha lanciato il suo nuovo hub digitale. Attraverso di esso tutti i contenuti saranno fruibili gratuitamente, almeno per ora. Tutti i format saranno ideati per il pubblico digitale, dalle interviste post partita alla prima settimana di Josè Mourinho che sarà diffusa su tutti gli account social in diverse lingue. Anche il ritiro verrà documentato attraverso l'hub, così come gli allenamenti. Un cambio di strategia che - assicurano da Trigoria - non avrà ripercussioni sui lavoratori del canale, che per gran parte saranno ricollocati nella nuova struttura. Una decisione che vuole andare al passo con i tempi, in linea con le intenzioni dimostrate dalla nuova presidenza Friedkin, ma che lascia forse l’amaro in bocca ai tanti affezionati del canale tv che ha aperto il 27 settembre del 2000 e che ha documentato l'ultimo scudetto giallorosso.