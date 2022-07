Roma in partenza per il Portogallo: c’è Zaniolo, Kluivert out. Ecco i convocati

La prima settimana di lavoro, quella del raduno, si è ormai conclusa. Tutti gli effettivi della Roma sono tornati a Trigoria per rispondere agli ordini di Mourinho e prepararsi al ritiro di 12 giorni in Portogallo. Questo pomeriggio, intorno alle 14:30, squadra e staff sono arrivati a Fiumicino per raggiungere l'Algarve e dare inizio al ritiro che sarà arricchito da quattro amichevoli, di cui la prima già domani contro il Sunderland. Dopo il ritorno previsto per il 23 luglio, il 30 ci si sposterà in Israele per giocare contro il Tottenham. Al terminal erano presenti tutti i giocatori tranne Kluivert: da Vina a Smalling passando per i nazionali come Cristante, Pellegrini, Mancini e ovviamente Abraham. Presente anche Zaniolo, che partirà nonostante le voci di mercato, e i nuovi acquisti Matic, Svilar e Celik. Presente anche parte della Primavera con Ivkovic, Faticanti, Volpato e Tripi. Tra i giovani ci sono da segnalare le assenze di Missori (esordiente tra i professionisti in Conference con Mourinho) e Voelkerling Persson.