Roma, Scurto sarà il nuovo allenatore dell’Under 18

Dopo l'addio di Aniello Parisi alla panchina della RomaUnder 18, i giallorossi sono pronti ad ufficializzare il prossimo allenatore. Come appreso da ForzaRoma.info, il nuovo arrivato sarà Giuseppe Scurto. Sarà un ritorno nella Capitale per l'attuale tecnico della SPALPrimavera, con la quale ha vinto anche il premio di miglior allenatore del campionato. Scurto ha vestito i colori giallorossi dal 2002 al 2005, tra giovanili e prima squadra. Da tecnico, invece, il debutto in Primavera è stato con il Palermo, per poi passare al Trapani e, quindi, alla SPAL. L'Under 18 della Roma viene da una sconfitta in finale scudetto contro il Genoa e toccherà a Scurto risollevare il morale all'interno della squadra, provando stavolta a centrare il titolo.