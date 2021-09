Roma, tutto facile con lo Zorya: 3-0. Girone quasi ipotecato – FOTO

La Roma archivia definitivamente il derby e riparte con una vittoria contro il modesto Zorya, che vale il primo posto nel girone in solitaria. La partita rispetta i pronostici e gli ucraini si dimostrano di un altro livello, decisamente più...

Valerio Salviani

La Roma archivia definitivamente il derby e riparte con una vittoria contro il modesto Zorya, che vale il primo posto nel girone in solitaria. La partita rispetta i pronostici e gli ucraini si dimostrano di un altro livello, decisamente più basso. Gli uomini di Mourinho si impongono con un 3-0 che non racconta appieno l’andamento del match, mai in discussione. Dopo il gol in avvio di El Shaarawy, la partita prende una direzione ben precisa. I giallorossi controllano l’avversaria, senza affaticarsi. Nella ripresa Smalling su calcio d’angolo e Abraham chiudono i giochi. Applausi per Darboe, che fa il suo esordio stagionale con un assist e prova a dimostrare a Mourinho che può fidarsi di lui. Ancora una bocciatura per Villar, Diawara e Mayoral, entrati solo a risultato acquisito. Domenica contro l’Empoli si chiude il mini-ciclo prima della seconda sosta per le nazionali.

Darboe inventa, El Shaarawy concretizza: 1-0 dopo i primi 45’

Dovevano esserci Villar e Diawara, Mourinho invece li boccia ancora e contro lo Zorya a centrocampo sceglie Cristante, affiancato a sorpresa da Darboe (esordio stagionale). Il classe 2001 vuole farsi notare e ci riesce subito: al 7’ pesca El Shaarawy con un filtrante tra le linee, il Faraone salta il portiere e mette in porta il vantaggio immediato. L’avvio perfetto per i giallorossi, bravi a superare il pressing alto degli ucraini, grazie soprattutto alla qualità di Pellegrini, che si abbassa spesso per fare da sponda. Lo Zorya ci mette un po’ a carburare e al 18’ tenta il primo tiro in porta: la conclusione di Gromov è potente, ma centrale. Rui Patricio respinge senza problemi. Il più pericoloso per la Roma è sempre El Shaarawy, vicino al raddoppio con la sua azione classica: al 24’ si accentra e tira a giro sul secondo palo, bravo Matsapura a respingere.

Al 28’ Shomurodov prova a interrompere il digiuno che dura dal 19 agosto, ma non sfrutta l’assist di Pellegrini che lo aveva messo davanti alla porta. Ha la meglio Matsapura, che devia in angolo. Da corner ci va proprio il capitano, che per poco non trova l’eurogol con un tiro a rientrare che esce di poco sopra la traversa. Prima dello scadere del primo tempo è ancora El Shaarawy a far tremare Matsapura, con un altro tiro a giro che stavolta non inquadra la porta. La Roma va al riposo in vantaggio e in totale controllo. Poca concretezza sotto porta, ma nessun vero pericolo in difesa.

La ripresa riparte senza emozioni. I primi dieci minuti sono caratterizzati da un possesso palla lento della Roma, con lo Zorya che non riesce a mettere in difficoltà i giallorossi neanche con il pressing. Prova a risvegliare la situazione Smalling, ma sceglie il modo sbagliato: l’inglese mette in difficoltà Rui Patricio con un retropassaggio a mezza altezza, il portiere è bravo a controllare con il petto e rinviare. Al 57’ Darboe è ancora ispirato e trova Carles Perez in profondità, lo spagnolo va al tiro ma trova la risposta del portiere. Al 63’ Mourinho manda dentro Abraham e Zaniolo. L’inglese ha subito l’occasione per il gol, ma colpisce il quarto palo personale della stagione.

Il gol del due a zero non tarda ad arrivare. Al 66’ segna Smalling di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Bravo Cristante a fare da torre per il compagno, che deve solo schiacciare la palla in porta. Passano due minuti e arriva anche la rete del 3-0. Stavolta segna Abraham, che sfrutta un tocco sfortunato di Favorov e davanti alla porta non si fa pregare due volte. Match chiuso, Mourinho trova spazio anche per Villar, Diawara e Mayoral (anche oggi bocciati e delusi). Il numero 8 prova a lasciare il segno con un gran tiro da fuori, ma Matsapura gli nega la gioia personale. Il risultato non cambia più fino alla fine. Seconda vittoria per la Roma in Conference League e primo posto nel girone in solitaria.