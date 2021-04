Roma, turnover per l’Europa League: Fonseca valuta Calafiori e Reynolds

Bruno Peres ci sarà, visto che in Europa League è squalificato. Spinazzola no. Tra i terzini titolari della Roma, l’unico a disposizione per le prossime due partite sarà Karsdorp, che col Bologna potrebbe tuttavia riposare in vista dell’Ajax. Per l’eventuale sostituzione dell’olandese, scrive Andrea Pugliese su “Gazzetta.it“, Fonseca ha due soluzioni: Riccardo Calafiori e Bryan Reynolds.

Il primo è tornato in campo dopo tre mesi di assenza proprio giovedì scorso, ad Amsterdam, quando Spinazzola è stato costretto ad alzare bandiera bianca dopo appena 29 minuti di gioco. Da ragazzo intelligente, si è messo lì ed ha fatto le cose più semplici possibili, chiudendo la partita senza brillare, ma anche senza sbavature. Di più, è rimasto glaciale e freddo anche quando nel finale si è preso quella pallonata gratuita dal raccattapalle olandese, a dimostrazione di una maturità sempre più consolidata.

Reynolds, invece, finora ha giocato solo un pezzo di partita a Parma. Domani, con Fonseca che pare avere ormai messo da parte Santon, potrebbe esserci una nuova possibilità anche per lui, abituato a spingere tanto sulla fascia destra, ma ancora alle prese con dei problemi di apprensione della fase difensiva. Sull’americano, però, la Roma ci conta e ci punta anche forte, in vista della prossima stagione. Da qua alla fine ci sono ancora 9 partite di campionato in cui iniziare a dargli maggiore fiducia, per capire chi è davvero e a che punto è la sua fase di ambientamento.