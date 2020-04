Roma, Trigoria già sanificata e pronta per la ripresa: ecco il protocollo di sicurezza

La Roma ha cominciato ad organizzarsi per essere pronta il 4 maggio, quando si dovrà innescare la fase 2 e ripartiranno gli allenamenti. La sperimentazione del protocollo di sicurezza è già partita, all’interno dei locali del Campus Biomedico, scrive gazzetta.it, e il centro sportivo è già stato sanificato in ogni angolo e dispone di tutto il necessario per affrontare un mini-ritiro di 2-3 settimane.

La concezione di gruppo verrà rivista. Ci si allenerà in gruppetti da 6-7 giocatori, niente pranzi di squadra e le docce verranno fatte singolarmente, nelle camere di ognuno per evitare i contatti. Al centro termale potranno accedere solo i giocatori infortunati e in momenti temporali diversi: nessun assembramento, niente gruppi, sedute personalizzate anche da questo punto di vista.