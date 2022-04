Roma, tre punti per la corsa Champions: battuta la Samp 1-0, decide Mkhitaryan

La rete dell'armeno vale tre punti pesanti. Un altro clean sheet, che conferma i progressi della difesa. Preoccupazione per le condizioni di Abraham, uscito dolorante

Valerio Salviani

"Non c'è storia". È sempre di più la Roma di Mourinho, che riprende da dove aveva lasciato. Al Marassi un'altra vittoria arrivata di misura, grazie al gol di Mkhitaryan e una difesa granitica, comandata dal solito Smalling. L'armeno segna nel primo tempo, sfruttando l'azione perfetta confezionata da Pellegini, Zalewski e Abraham. Nella ripresa i giallorossi stringono i denti, ma non rischiano praticamente mai la rete del pari. Controsorpasso alla Lazio e il quarto posto torna a 5 punti di distanza. Giovedì il primo round con il Bodo.

Zalewski inventa, Mkhitaryan segna: Roma avanti al 45'

Con Zaniolo ancora out e Veretout indisponibile, Mourinho decide di confermare gli undici che hanno vinto il derby. L'ormai classica difesa a tre non si tocca. Ancora una maglia da titolare per Zalewski, che oggi si trova Candreva sulla fascia di competenza. Un errore del giovane polacco dà il via alla prima azione da gol del match. La palla, portata avanti proprio da Candreva, arriva a Thorsby che controlla ma calcia alto. La Roma risponde con la specialità della casa, il calcio d'angolo. Ibanez al 5' svetta di testa completamente solo, riesce a dare la forza giusta ma non è preciso. La palla finisce alta di poco. Il match è dinamico, i giallorossi fanno la partita e quando non hanno palla aggrediscono i difensori della Samp, spesso in difficoltà in fase di impostazione.

Al 21' Sensi serve centralmente Caputo, che controlla e riesce a calciare verso la porta. Bravo e attento Rui Patricio, che blocca a terra. L'occasione blucerchiata scuote la Roma, che al 26' si accende e passa in vantaggio con un'azione da vedere, e rivedere. Pellegrini serve Zalewski sulla fascia sinistra, l'esterno mette in mezzo un cross basso per Abraham, l'inglese fa da sponda per l'inserimento centrale di Mkhitaryan, che da due passi deve solo mettere in rete. Mourinho applaude i suoi, che ora devono difendere la rete di scarto. La reazione della Samp non arriva e al 38' è ancora la Roma ad andare vicina alla rete. Un retropassaggio lento di Bereszynski verso Audero viene intercettato in area da Abraham. L'inglese ha il tempo di controllare e calciare, ma si fa prendere dalla fretta e conclude al lato sprecando il regalo dei genovesi.

Roma, vince la difesa: altro clean sheet, finisce 1-0

Giampaolo si gioca la carta Quagliarella nel secondo tempo. Fuori Sensi, totalmente fuori partita. La Sampdoria parte forte nella ripresa e costringe la Roma a schiacciarsi nella sua metà campo. I giallorossi riescono a rendersi pericolosi anche con le ripartenze. Bereszynski non riesce a contenere Zalewski, che costringe il connazionale a prendere un cartellino giallo per fermare un'azione da gol. Dopo dieci minuti complicati per la Roma, la Sampdoria rallenta. I giallorossi rialzano il baricentro e si rimettono a caccia della seconda rete, attenti a non scoprirsi. Una disattenzione di Pellegrini al 64' dà la possibilità ai padroni di casa di arrivare al tiro, ma Sabiri con il sinistro da dentro l'area calcia centrale, in mano a Rui Patricio.

Rispetto al primo tempo, la Roma fa più fatica a costruire gioco. Mourinho richiama Abraham e gli chiede di abbassarsi e dare supporto al centrocampo. Lo Special One però al 75esimo minuto non ha ancora effettuato cambi, quasi per il timore di smuovere gli equilibri. Al 78' Abraham sfiora il gol del potenziale ko, ma il suo tiro viene deviato da Colley ed esce di poco. All'80esimo arrivano i primi due cambi: fuori Abraham e Zalewski, entrambi doloranti. Dentro Vina e Shomurodov. All'88' l'occasione migliore per la Samp, che con Quagliarella fa tremare i tifosi, ma non Smalling che si immola e manda in angolo un tiro in porta potenzialmente pericoloso. Nel finale dentro Kumbulla per blindare l'1-0. Si arriva al 95', ma alla Samp non basta. Vince la Roma.

Il tabellino di Sampdoria-Roma 0-1

Marcatori: 27’ Mkhitaryan

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari (92’ Yoshida), Colley, Murru (60’ Augello); Candreva, Rincon (60’ Vieira), Thorsby (73’ Trimboli); Sensi (45’ Quagliarella); Sabiri, Caputo. All. Giampaolo. A disposizione: Falcone, Ravaglia, Conti, Askildsen, Magnani, Supryaga.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Oliveira (93’ Kumbulla), Zalewski (81’ Vina); Mkhitaryan, Pellegrini (93’ Bove); Abraham (81’ Shomurodov). All. Mourinho. A disposizione: Fuzato, Boer, Maitland-Niles, Diawara, El Shaarawy, Perez, Felix.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Bresmes – Vecchi. Quarto Uomo: Santoro. Var: Nasca. Avar: Costanzo

NOTEAmmoniti: 9’ Ibanez, 46’ Bereszynski, 48’ Oliveira, 72’ Sabiri, 93’ Pellegrini