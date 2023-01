Roma, tre obiettivi per la porta: Pinto segue Vicario, Carnesecchi e Bayindir

Svilar non ha convinto Mourinho in questi primi mesi. Pinto si sta muovendo per cercare il sostituto di Rui Patricio. Il portoghese lascerà la capitale nel 2024 e il prossimo potrebbe onorare il contratto con il ruolo di ‘chioccia’. Secondo Calciomercato.it sono tre gli obiettivi dei giallorossi per la porta. Il gm segue i due italiani Vicario e Carnesecchi e l'estremo difensore del Fenerbahce Bayindir. Il turco è cercato anche dall'Inter e della Fiorentina. Non sarebbe troppo convinto della pista nerazzurra perché non vuole fare il secondo come in nazionale. Vuole una squadra importante che punti su di lui come primo portiere e in Serie A.