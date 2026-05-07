Roma, tre flop “d’oro” in una speciale top 11: Zaragoza davanti a Dovbyk e Dybala

La stagione è ormai alle battute finali e si possono già tirare le somme su cosa non ha portato gli effetti sperati. Le annate deludenti dei singoli sono presenti in quasi ogni squadra di Serie A, ma in alcune fanno più "rumore" a fronte del lato economico, dunque dello stipendio percepito. Transfermakt, noto sito di calciomercato, ha stilato una speciale top 11 dei più costosi sulla base dello stipendio rapportato al minuto giocato, ovvero, virtualmente, la somma che i calciatori in questione hanno percepito per ogni minuto disputato in campo. Di questa speciale formazione la Roma può "vantare" ben 3 calciatori: Bryan Zaragoza, Paulo Dybala e Artem Dovbyk. È lo spagnolo il più in alto dei tre con ben 23.148 euro al minuto (135 minuti giocati), più giù l'attaccante ucraino - tormentato dagli infortuni - con 16.667 euro al minuto (384 minuti giocati), e infine la Joya che con i suoi 1088 minuti giocati, ha guadagnato 11.857 euro al minuto.