Roma, tre anni dopo altra semifinale: è la migliore italiana in Europa dal 2018

Un traguardo storico ottenuto soffrendo, con le unghie e con i denti. La Roma è in semifinale di Europa League, tre anni dopo la storica impresa della Champions League 2017/2018. Anche in quell’occasione i giallorossi riuscirono ad entrare tra le magnifiche quattro grazie alla clamorosa rimonta con il Barcellona. Il risultato di stasera, 1-1 con l’Ajax, può far magari meno rumore ma non cambia di certo la sostanza: negli ultimi 4 anni nessuna italiana ha fatto bene in Europa come la Roma. Soltanto l’Inter, lo scorso anno proprio in Europa League, è riuscita ad avanzare più dei giallorossi arrivando fino alla finale, poi persa con il Siviglia. Incassata questa grande soddisfazione, ora per la Roma è tempo di pensare al Manchester United: gara d’andata in programma il prossimo 29 aprile.