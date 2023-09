Roma, trauma post finale persa: cinque punti in campionato come nel 1984

Così come nella lontana Coppa Campioni, anche dopo Budapest i giallorossi soffrono l'avvio di stagione. Quell'anno, mister Eriksson, chiuse il campionato in settima posizione

Liverpool e Siviglia, e un salto temporale che fa male. Dopo le due finali europee perse ai rigori dalla Roma, infatti, lo shock ha permeato pure l'inizio della stagione successiva. L'anno successivo alla sconfitta in coppa dei Campioni (1984-1985 quindi) la Roma raccolse 5 pareggi su 6 partite. Quell'anno Eriksson, che aveva ereditato la panchina da Liedholm, tenne il posto fino al termine della stagione, chiusa in settima posizione. Stessi punti quest'anno raccolti da Mourinho a 4 mesi dalla cocente sconfitta di Budapest con lo zampino di Taylor. Traumi difficilmente superabili come nel 2011 quando Ranieri andò incontro all'esonero dopo aver sfiorato lo scudetto l'anno precedente.