Roma, trascinatore Mkhitaryan: prima tripletta nei top cinque campionati europei

Finalmente Mkhitaryan. L’armeno si sblocca in campionato dopo sette partite e lo fa alla grandissima. Con i tre gol al Genoa il fantasista giallorosso consegna la vittoria alla squadra di Fonseca e si regala una gioia inedita: si tratta infatti della prima tripletta da lui firmata nei top cinque campionati europei. Mkhitaryan, che aveva ritrovato il gol giovedì in Europa League contro il Cluj, veniva da un digiuno in Serie A che durava dallo scorso luglio dal match contro l’Inter finito 2-2. Con Dzeko out e Borja Mayoral con le polveri bagnate, l’armeno sale in cattedra nel momento del bisogno e si carica la Roma sulle spalle.