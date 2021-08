Roma-Trabzonspor, Zaniolo torna al gol dopo 400 giorni e si commuove

Prima marcatura in una gara ufficiale dall'infortunio di dieci mesi fa. Tornato a disposizione di Mourinho, il ventiduenne ha impiegato solo due partite per sbloccarsi

Nicolò Zaniolo è tornato. Al minuto 65 di Roma-Trabzonspor, il 22 raccoglie il lancio lungo di Mancini, difende palla e batte il portiere con il sinistro per il 2-0, proprio con quel ginocchio che ormai un anno fa lo ha fatto ripiombare nell'incubo. Palla in gol, poi solo emozione: Zaniolo cade e non si rialza, resta in ginocchio ma stavolta per esultare. Gli occhi diventano lucidi e tutta la squadra corre per andare ad abbracciarlo e sommergerlo di affetto. Anche Mourinho dalla panchina esulta con vigore alzando il pugno più volte, consapevole dell'importanza di ciò che è appena accaduto. È la fine di un incubo in cui tutti gli sono stati vicino, l'inizio di un nuovo capitolo davanti a quella curva che non ha mai smesso di incitarlo, anche a distanza. Nicolò si rialza ma è ancora un insieme di commozione e abbracci. Poi l'applauso e il boato della Curva Sud, incessante, fino a quando lo speaker dà il via alle danze: e tutto l'Olimpico urla a squarciagola il suo nome per tre volte, scandendolo. Durante il cambio sono tutti in piedi ad applaudirlo dedicandogli una standing ovation. Bentornato Zaniolo.Il gol mancava dal 22 luglio 2020, la Roma giocava contro la Spal a Ferrara (la partita è finita 6-1 per i giallorossi): da quel giorno sono passi 400 giorni, in mezzo un altro infortunio al crociato. Adesso il peggio è alle spalle, Nicolò è tornato.