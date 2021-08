Roma-Trabzonspor: esaurite Curva Sud e Tribuna Tevere

C'è ancora disponibilità in Distinti Nord-Est e in Monte Mario, ma entrambi i settori vanno verso il sold-out

Prosegue a gonfie vele la vendita dei biglietti per Roma-Trabzonspor in programma domani sera allo Stadio Olimpico alle ore 19 e valida come gara di ritorno del playoff di Conference League. Come si apprende dal sito ufficiale del club, sono già più di 23.000 i tagliandi acquistati, grazie anche ai prezzi popolari stabiliti. Al netto della capienza ridotta del 50% a causa del Covid-19, la Curva Sud e Tribuna Tevere sono già esaurite. C'è ancora disponibilità in Distinti Nord-Est e in Monte Mario, ma entrambi i settori vanno verso il sold-out. Come già avvenuto per la gara contro la Fiorentina, anche domani, in ottemperanza al Dl Covid del 23 luglio 2021, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass). L’obbligo scatta per tutti i partecipanti dai 12 anni in su. È una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato.